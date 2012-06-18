《全球主要国家债券发行预告》--6月18日-6月25日

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透6月18日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
-----------------------------------------------------------------------
6/18 1530 美国 13周和26周期国库券
6/18 0120 日本 一年期贴现国库券
6/18 1250 法国 BTF债券
6/19 西班牙 12和18个月期国库券
6/19 加拿大 74亿加元 98天期国库券
6/19 加拿大 28亿加元 168天期国库券
6/19 加拿大 28亿加元 350天期债券
6/19 希腊 13周期国库券
6/19 1530 美国 四周期国库券
6/20 加拿大 33亿加元 两年期公债
6/20 0600 德国 50亿欧元 联邦债券
6/21 0850 法国 中期政府债券(BTAN)
6/21 0950 法国 OATi指数关联公债
6/21 西班牙 公债
6/21 英国 32.5亿英镑 票息1.75%,2022年9月7日到期的公债
6/21 1700 美国 30年期通膨保值债券(TIPS)
6/21 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/21 0130 日本 流动性供给标售
6/22 英国 标售国库券
6/25 0600 德国 30亿欧元 12个月期Bubill债券
6/25 1250 法国 BTF债券
6/25 1530 美国 13周和26周期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。