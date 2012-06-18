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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 08:43 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月18日-6月25日

路透6月18日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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6/18 1530 美国 13周和26周期国库券

6/18 0120 日本 一年期贴现国库券

6/18 1250 法国 BTF债券

6/19 西班牙 12和18个月期国库券

6/19 加拿大 74亿加元 98天期国库券

6/19 加拿大 28亿加元 168天期国库券

6/19 加拿大 28亿加元 350天期债券

6/19 希腊 13周期国库券

6/19 1530 美国 四周期国库券

6/20 加拿大 33亿加元 两年期公债

6/20 0600 德国 50亿欧元 联邦债券

6/21 0850 法国 中期政府债券(BTAN)

6/21 0950 法国 OATi指数关联公债

6/21 西班牙 公债

6/21 英国 32.5亿英镑 票息1.75%,2022年9月7日到期的公债

6/21 1700 美国 30年期通膨保值债券(TIPS)

6/21 0120 日本 三个月期贴现国库券

6/21 0130 日本 流动性供给标售

6/22 英国 标售国库券

6/25 0600 德国 30亿欧元 12个月期Bubill债券

6/25 1250 法国 BTF债券

6/25 1530 美国 13周和26周期国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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