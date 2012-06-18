〔中美贸易〕美国考虑对从中国进口之汽车零件采取反制行动

路透华盛顿6月15日电---美国一位高级贸易官员周五称,美方考虑对从中国进口之汽车零件采取反制行动,并密切关注汽车贸易的其他忧虑.

"我们正在审视双方关系中的多项议题,包括汽车产业,"美国贸易代表办公室(USTR)法律总顾问Tim Reif对路透说.

美国大选日益逼近之际,美国钢铁工人工会和相关团体施压总统奥巴马,要求他采取行动处理如潮水般涌进的中国汽车零件.

他们要求奥巴马政府考虑向世界贸易组织(WTP)控告中国政府的补贴,或者启动商务部调查,对从中国进口的汽车零件课以反倾销税、反补贴税.

接着,来自俄亥俄州、密西根州等中西部工业大州共188位国会议员也连署致函政府.而这些州的支持度对奥巴马连任至关重要.

但Reif坚称,任何在汽车产业针对中国的行动,都将会经过"谨慎的事实检验,"而不是着眼于要为奥巴马赢得胜选.(完)