〔中美贸易〕美国考虑对从中国进口之汽车零件采取反制行动

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透华盛顿6月15日电---美国一位高级贸易官员周五称,美方考虑对从中国进口之汽车零件采取反制行动,并密切关注汽车贸易的其他忧虑.
"我们正在审视双方关系中的多项议题,包括汽车产业,"美国贸易代表办公室(USTR)法律总顾问Tim Reif对路透说.
美国大选日益逼近之际,美国钢铁工人工会和相关团体施压总统奥巴马,要求他采取行动处理如潮水般涌进的中国汽车零件.
他们要求奥巴马政府考虑向世界贸易组织(WTP)控告中国政府的补贴,或者启动商务部调查,对从中国进口的汽车零件课以反倾销税、反补贴税.
接着,来自俄亥俄州、密西根州等中西部工业大州共188位国会议员也连署致函政府.而这些州的支持度对奥巴马连任至关重要.
但Reif坚称,任何在汽车产业针对中国的行动,都将会经过"谨慎的事实检验,"而不是着眼于要为奥巴马赢得胜选.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
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