《台湾报摘》--工商时报6月18日

* 头版头条:

--希腊大选今天出炉,去留欧元区全球屏息,也带动今、明二天陈内阁全面备战.金管会昨(17)日加班开会讨论后续可能的变化及影响,并备妥包括稳定国内金融市场、协助产业取得所需资金等两大因应措施.

* 其他:

--阳明海运(2609.TW)上日宣布与美国货柜码头公司(Ports America Group,PAG)达成协议,由其子公司Ports America International Holdings Cooperatief,U.A.取得阳明旗下高明货柜码头公司10%股权,每股售价约19.68台币,处分利益约6.76亿台币,这是首宗外资投资台湾码头的案件.

--消息人士指出,两岸经合会辖下的两岸产业合作小组在5月底召开会议,双方确认将两岸石化产业列入重大合作项目,经济部也列出三大争取条件,包括台湾拥有主导权、设立保税专区及松绑设立汽电共生厂限制.经济部官员说,期望今年可与陆方达成共识.

--市场透露元大金控(2885.TW)旗下元大宝来证券并购鼎富证券的相关细节大致已在上周底定.元大宝来证券与鼎富证券最快预定明(19)日双双召开董事会通过;元大宝来证将采营业让与方式合并鼎富证券,据悉总成交价不会超过3亿台币.

--台湾五大电信公司总经理将于月底开会,筹画近一年的信托服务管理TSM(Trusted Service Management)公司将在这次会议拍板并正式成立.远传电信(4904.TW)总经理李彬表示,成立合资公司方向确定,TSM公司下半年应该就会推出相关行动支付服务,象征台湾行动支付业务正式开跑.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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