《台湾报摘》--工商时报6月18日

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
* 头版头条:
--希腊大选今天出炉,去留欧元区全球屏息,也带动今、明二天陈内阁全面备战.金管会昨(17)日加班开会讨论后续可能的变化及影响,并备妥包括稳定国内金融市场、协助产业取得所需资金等两大因应措施.
* 其他:
--阳明海运(2609.TW)上日宣布与美国货柜码头公司(Ports America Group,PAG)达成协议,由其子公司Ports America International Holdings Cooperatief,U.A.取得阳明旗下高明货柜码头公司10%股权,每股售价约19.68台币,处分利益约6.76亿台币,这是首宗外资投资台湾码头的案件.
--消息人士指出,两岸经合会辖下的两岸产业合作小组在5月底召开会议,双方确认将两岸石化产业列入重大合作项目,经济部也列出三大争取条件,包括台湾拥有主导权、设立保税专区及松绑设立汽电共生厂限制.经济部官员说,期望今年可与陆方达成共识.
--市场透露元大金控(2885.TW)旗下元大宝来证券并购鼎富证券的相关细节大致已在上周底定.元大宝来证券与鼎富证券最快预定明(19)日双双召开董事会通过;元大宝来证将采营业让与方式合并鼎富证券,据悉总成交价不会超过3亿台币.
--台湾五大电信公司总经理将于月底开会,筹画近一年的信托服务管理TSM(Trusted Service Management)公司将在这次会议拍板并正式成立.远传电信(4904.TW)总经理李彬表示,成立合资公司方向确定,TSM公司下半年应该就会推出相关行动支付服务,象征台湾行动支付业务正式开跑.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。