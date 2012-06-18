〔台湾个股〕美国国际贸易委员会判友达专利侵权案初审胜诉

路透台北6月18日电---台湾液晶面板大厂--友达(2409.TW)公告称,Thomson Licensing在美国国际贸易委员会(ITC)申请调查友达及其美国子公司的专利侵权案件,ITC已于美国时间6月15日初审确认"友达并未违规"决定.

友达称ITC已确认友达的面板没有侵犯Thomson所主张的任何有效专利请求项,并对此结果感到欣慰.

2010年法国电视大厂Thomson集团旗下负责专利以及授权业务的子公司向ITC递状申请调查友达及其他公司,要求禁止Thomson所认定侵犯其专利的产品进口美国.

友达上周五收涨0.84%,报11.95台币;大盘加权股价指数.TWII则是收涨1.14%.(完)

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