〔中美贸易〕美国指控中国对钢铁产品施加反倾销税案获WTO裁定胜诉

路透日内瓦/华盛顿6月15日电---世界贸易组织(WTO)小组周五裁定,美国控告中国对一特殊钢铁产品课征进口税案,由美方获得胜诉.这项特定钢铁产品主要来自俄亥俄州和宾州,均属美国大选激战选区.

"根据本议题所列举的11个分项计画,WTO认为中国的作法并不一致,"WTO称.

该案涉及中国对美国俄亥俄州AK Steel(AKS.N)和宾州Allegheny Ludlum生产的"取向性矽电钢"(grain-oriented flat-rolled electrical steel;GOES)课税,金额恐达数亿美元之谱.

"今日这项胜利,不仅对宾州和俄亥俄州的钢铁工人至关重要,对美国其他以中国为市场的外销产业也很重要,"美国贸易代表柯克在声明稿中说.

"该小组确认,中国针对美国钢铁制品课征的关税违反了多项WTO的规定.这项裁定结果再次传达明确讯息给中国,那就是它必须完全遵守WTO的承诺,对WTO的规范负起责任,"他说.

此案罕见之处在于,它涉及中国抱怨钢铁产品在其国内市场以不公平的低价销售,而通常是中国在美国遭到类似的控诉.中国生产了全球将近半数的钢铁产品.

柯克说,中国有权上诉,但是他呼吁北京"接受并立即遵守小组裁定的规范."

在中方上诉之前,美方被课征的关税仍属有效.据AK Steel表示,其产品被课征关税约达19.5%.(完)