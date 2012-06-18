〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透台北6月18日电---台湾央行周一表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为3,473.9亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上周五共发行3,567.5亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为27亿台币;至周日累计超额准备为负37亿台币,加计前期1%的超额准备为1,163亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
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