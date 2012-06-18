〔香港新股〕中国有色矿业再次启动IPO募资24.4亿港元,下周一定价--IFR

路透6月18日电---据汤森路透旗下IFR报导,于5月30日暂缓上市的中国有色矿业重返市场，再次启动其香港上市交易，计划最多募集资金24.4亿港元（3.13亿美元）。

该公司计划于周三(20日)面向散户投资者发行，下周一(25日)定价。

是项交易的条款保持不变。中国有色在赞比亚运营铜矿，是次发行8.7亿股，每股参考价格为2.10-2.80港元，相当于6-7.9倍的2012年市盈率。

三家基石投资者已承诺合共认购该公司7,000万美元的股票。中国远洋(1919.HK)(601919.SS)及Wise Pine各认购3,000万美元股份，中铁建(601186.SS)(1186.HK)则认购1,000万美元股份。

农银国际、中金、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次交易。(完)

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