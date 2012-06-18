〔香港新股〕内蒙古伊泰暂缓IPO计划,集资额拟减至8-10亿美元--IFR

路透6月18日电---据汤森路透旗下IFR报导,B股上市公司内蒙古伊泰煤炭(900948.SS)决定放弃早前订下的初步目标，不会如期如6月19日为其香港上市交易簿记建档。该公司现将观察市场对希腊大选的反应，才于下周决定是否推进交易。

该公司拟减少发行规模，将集资额从之前的10亿至15亿美元减少到8亿至10亿美元。

受控股股东回购股份的支持，伊泰煤炭的股价于本周上涨了近12%。该公司B股上周五收市报每股5.60美元。

中银国际和中金担任保荐人，并与法巴(BNPP.PA)、美银美林、麦格理(MQG.AX)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起担任主承销商。(完)

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