修正:〔两岸经贸〕中国国台办宣布提供台资企业贷款等多项有利台湾政策

(更正:内文第一段的错字..."多向"更正为"多项")

路透北京6月17日电---中国周日向台湾释出多项有利政策,宣布将提供6,000亿元人民币(943亿美元)银行贷款给投资人,做为吸引台湾的宣传的一部份.

国务院台湾办公室主任王毅表示,中国工商银行、中国银行、中国建设银行以及国家开发银行将在未来三至四年内,对在大陆的台湾投资人提供上述贷款额度.他并未表示台湾投资人是否能享有优惠利率.

王毅同时在厦门举行的第四届海峡论坛上指出,将开放进口台湾生产的稻米.

王毅表示,台湾的教授可以在大陆高校申请教师资格证.王毅的谈话公布在国台办的官网上.

他指出,台胞证一年签注延长到两年,自7月25日起生效.

王毅称,自6月20日起,南宁、无锡两大城市将运营台湾航班,年底前长春将成为第30个运营台湾航班的中国城市.(完)