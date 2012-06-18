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债券 | 2012年 6月 18日 星期一 09:25 BJT

〔离岸人民币〕农发行点心债两、三及五年票息分别2.98、3.20及3.35%--IFR

路透6月18日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国农业发展银行的新点心债完成定价，融资30亿元（4.75亿美元），包含15亿元票息2.98%的两年期债、10亿元票息3.2%的三年期债，以及5亿元票息3.35%的五年期债。

定价均在参考区间的低端，昨天指导利率两年期在3.0%-3.1%、三年期在3.2%-3.3%与五年期在3.35%-3.5%。并且低于二级市场的利率报价。

本次期限将与1月所发债券相同。该行1月在点心债市场发行离岸人民币债券30亿元，包含一笔12亿元票息3%的两年期债、一笔5.5亿元票息3.2%的三年期债，以及一笔3.5亿元票息3.5%的五年期债，目前在二级市场的利率分别报在3.05%-3.14%、3.15%-3.25%与3.58%-3.67%。

竞争对手批评定价过分进取，尤其是五年期大幅低于二级市场的利率水平。据悉，大部份买需来自与中国有关的投资者。

农发行委托中国银行（香港）和渣打银行（香港）担任联席簿记管理人兼联席主承销商，负责这次点心债发行。工银亚洲、建银国际、农业银行香港分行与交通银行香港分行亦担任联席主承销商。

农发行以政策银行的地位获穆迪／标准普尔／惠誉信用评级分别为Aa3／AA-／A+。

如果中国政府在发行人的持股减少至某个水平，债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 曾祥进

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