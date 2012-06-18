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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 09:31 BJT

〔美国新股〕中国凯赛生物撤回上市文件,现时无寻求上市计划--IFR

路透6月18日电---据汤森路透旗下IFR报导,专注于特种化学品和生物燃料的中国工业生物技术公司凯赛生物，已向美国证交会申请撤回其上市文件，并称该公司无计划在现时寻求上市。

此举意味着该公司在于2011年8月中搁置其发行后，其纳斯达克上市计划正式告吹。

该公司原计划发行690万美国预托凭证（ADS），参考价格在12至14美元，募集资金最多9,660万美元。德银(DBKGn.DE)、杰富瑞（Jefferies）和摩根士丹利(MS.N)担任承销商(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 曾祥进

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