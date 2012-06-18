〔加拿大经济〕5月通胀料将大幅放缓,减轻央行升息压力

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
* 事件:加拿大5月消费者物价指数(CPI)
* 时间:6月22日1230GMT
* 整体CPI预估料较上月增0.1%,年率为1.5%
* 核心通胀率料降至1.9%
路透渥太华6月15日电---加拿大数据料将显示,该国5月消费者物价通胀年率料将从4月的2.0%放缓至1.5%.加拿大央行的压力将为之减少,得以把焦点放在欧债危机的可能影响.
根据路透调查的分析师平均预估中值,扣除汽油及其他波动项目的核心通胀率,料将从2.1%更逐步缓降至1.9%.
分析师预估,消费者物价指数较上月料仅增加0.1%,此前三个月每月均是大幅上升0.4%.4月时该指数大增要归因于油价跳升了3.2%.
分析师表示,5月通胀大多放缓的迹象将反映出油价温和下跌.
"我们预计连月上涨的情况在5月就会中止,"加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley说.该行认为物价在5月将维持不变.
Ferley说,换算成年率,5月能源价格料下降1.1%."这将是2009年10月以来能源价格年率首度下滑."他说.
若此项有关5月通胀的预估准确,加拿大央行立场下月可望更加软化,或者完全收回其有关升息的言论.
隔夜指数互换的收益率BOCWATCH显示,交易商认为今年12月之前,央行降息的机率超过50%.7月降息的机率有15.9%.
相反地,在5月30日的一项路透调查中,分析师仍认为央行接下来会采取的行动是升息.平均预估中值为在2013年第一季时升息25基点.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交