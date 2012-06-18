韩国已公布经济指标--2012/6/18

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9%-@-r +0.3%-@-r 7月25日 --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +2.5% +2.5% 7月1日 --
工业生产(m/m) 4月 +0.9% -3.1% 6月28日 --
失业率 5月 3.2%-@ 3.4%-@ 7月10日 --
贸易收支(亿美元) 5月 顺差23-r 顺差21-r 7月1日 -- (完)
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 张若琪;审校 龚芳
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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