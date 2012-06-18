主要国家经济指标预测--6月19日****

路透6月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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6月19日(二)
0130 澳洲央行会议记录 6月
0645 法国企业景气判断指数 6月 92 93
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.7%
(较上年同期) +3.3% +3.5%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.2% +0.7%
(较上年同期) +3.4% +3.5%
0900 德国ZEW景气判断指数 6月 4.0 10.8
现况指数 39.8 44.1
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月16日当周 -- -0.7%
1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 72.0 71.7
建筑许可年率(万户) 72.7 72.3
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 +0.2% +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月16日当周 -- +2.0%
-- 美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的会议
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 赤字11.10 赤字27.6
截至第一季的年度 赤字94.4 赤字82.7
2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 逆差5,611 逆差5,203
出口(较上年同期) +9.3% +7.9%
进口(较上年同期) +2.9% +8.0%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 29 28 (完)
--整理 张明钧;审校 郑茵