〔台湾债市〕RP利率持稳,公司债交割与寿险走钱令资金趋紧

路透台北6月18日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳于既有区间,但微幅上扬压力加剧.今日有50亿台币的统一(1216.TW)公司债交割,加上寿险业自市场抽回资金,令整体市场偏紧,但今日多数成交已按上周条件承作,致利率变动不大.

交易商并表示,直至尾盘回流的余钱也不多,而且随着时间接近季底,金融机构会保留较多资金在帐上,场上资金水位将逐渐下降,目前已有大型寿险公司预告将于下半周走钱,投信端资金供应也连带趋紧,届时RP利率恐有微幅向上1-2个基点的压力.