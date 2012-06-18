〔台湾债市〕RP利率持稳,公司债交割与寿险走钱令资金趋紧

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透台北6月18日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳于既有区间,但微幅上扬压力加剧.今日有50亿台币的统一(1216.TW)公司债交割,加上寿险业自市场抽回资金,令整体市场偏紧,但今日多数成交已按上周条件承作,致利率变动不大.
交易商并表示,直至尾盘回流的余钱也不多,而且随着时间接近季底,金融机构会保留较多资金在帐上,场上资金水位将逐渐下降,目前已有大型寿险公司预告将于下半周走钱,投信端资金供应也连带趋紧,届时RP利率恐有微幅向上1-2个基点的压力.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.
据交易商统计,周三台塑化(6505.TW)公司债交割,金额为75亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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