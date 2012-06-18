〔新债招标〕台湾台塑化五年无担债以1.35%定价,高于预期--标售文件

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透台北6月18日电---台湾台塑集团旗下台塑化(6505.TW)标售的101/2期五年无担保公司债,周一宣布以1.35%定价,高于市场预期的1.28-1.32%.
另根据承销商提供的标售文件,本次标售的七年期无担债则以1.44%定价,也高于市场预期1.40-1.43%.
本次台塑化公司债共标出105亿台币,较原预估的80亿增额发行逾30%.其中五年券标出60亿、七年券则标出45亿台币.由凯基证券取得主办券商资格.
台塑集团为台湾主要公司债发行者;身为台湾唯一民营炼油厂的台塑化长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028](完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
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