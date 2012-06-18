〔新债招标〕台湾台塑化五年无担债以1.35%定价,高于预期--标售文件

路透台北6月18日电---台湾台塑集团旗下台塑化(6505.TW)标售的101/2期五年无担保公司债,周一宣布以1.35%定价,高于市场预期的1.28-1.32%.

另根据承销商提供的标售文件,本次标售的七年期无担债则以1.44%定价,也高于市场预期1.40-1.43%.

本次台塑化公司债共标出105亿台币,较原预估的80亿增额发行逾30%.其中五年券标出60亿、七年券则标出45亿台币.由凯基证券取得主办券商资格.

台塑集团为台湾主要公司债发行者;身为台湾唯一民营炼油厂的台塑化长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028](完)