更正:《全球市场》欧元及亚洲股市窜升,希腊选举结果令市场松一口气

(更正:因译文有误,内文第10段改为,布兰特原油期货涨"近1美元",非"近1%")

* 欧元兑美元触及1.2748附近的一个月高点

* MSCI日本以外亚太股指升1.7%,日经指数升1.8%

* 美国原油期货升1%至每桶84.90美元

* 金价下跌0.3%,美国10年期公债收益率升至1.65%

路透新加坡6月18日电---欧元兑美元洲一跳升至一个月高点,而亚洲股市则是上涨近2%,此前希腊选举结果显示,支持纾困方案的政党获得略过半数的的席次,此一结果对于欧洲领导人维系欧元的努力至为重要.

美国股指期货和原油与铜等较高风险的大宗商品亦上扬,黄金在经历上周的涨势后下挫,当时投资者面临希腊大选可能引发金融市场动荡的担忧,将黄金视作避险选择.

不过,分析师们提醒称未来仍有许多障碍,市场的初步正面反应恐难持久.

"问题在于市场能否持续反弹,因仍有相当多的事情需要处理--例如欧元区财政和西班牙银行业问题."Rakuten Securities资深市场分析师Masayuki Doshida表示.

支持1,300亿欧元欧盟/国际货币基金组织(IMF)的希腊政党将在周一开始组建政府.新民主党与泛希社运料可获得多数席次.

金融市场原本担心左翼激进联盟党赢得大选,该党反对以包括削减就业、薪资和养老金的撙节措施作为接受国际援助的条件,而没有援助希腊可能会破产.

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS涨1.7%,日本股市日经指数.N225跳涨1.8%.美国标准普尔500股指期货ESc1上涨约0.4%.

"这波涨势是暂时的,但我们看见市场全线上涨,因为既然希腊被迫退出欧元区的前景消失,全球状况也已转变,"SMBC Friend证券投资情报部总经理中西文行称.

欧元/美元EUR=涨约0.4%,约报1.2685美元,之前曾最高涨至1.2748的一个月高位.美元指数.DXY则回落0.2%.

美国原油期货CLc1涨1%至每桶约84.90美元.布兰特原油期货LCOc1涨近1美元至每桶98.50美元上方,铜价涨0.6%,约报每吨7,556美元.

避险资产回落.金价XAU=下跌0.3%至约每盎司1,623美元,指标美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR从周五纽约尾盘的1.58%左右升至约1.65%.

**危机尚未结束**

希腊大选结果不仅引发投资者的欢呼,还让全球领导人松了一口气.20国集团(G20)周一将召开会议.

七国集团(G7)发表声明称,希腊留在欧元区的同时履行承诺符合"我们所有人的利益".[ID:nSB1614712]

除了这种宽慰情绪外,投资者的关注焦点已经转向欧洲债务危机中很多尚未解决的问题,而且还担心美国步履蹒跚的经济复苏和中国经济增长放慢.

"我们又重新猜测是否会有增长条约和欧元债券,"Westpac Bank外汇策略师Robert Rennie和Sean Callow在研究报告中说,"我们再次猜测中国何时会推出财政方案来帮助稳定其快速放缓的经济."

在经历了五年衰退之后,希腊经济依旧深陷危机.西班牙被迫向欧洲寻求1,000亿欧元来救助银行业,意大利低迷的经济成长前景和高债务则受到债市的关注.

西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB上周四触及欧元面世来高位,突破7%.上周五该公债收益率较周四收盘水平跌6个基点,至6.90%.意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌15个基点至6.01%.

"空仓回补强劲,但长线投资者是否会认为危机已经结束,且重新回到二线国家债市或股市?我们担心这种可能性很低,"法国兴业驻纽约的策略师Sebastian Galy表示.

Galy表示,要巩固欧元区金融体系,需进行更多政治和结构性改变,也亟需一个经济成长方案.

"总之,欧洲仍需要达成一致的是类似联合融资之类的措施,而不是迄今为止暗示的方案."(完)