〔路透调查〕日本公债多空动向指标恶化,中长期大户人气指标下降

路透东京6月18日电---汤森路透周一公布的调查显示,日本公债市场人气继两周好转后出现恶化,多数受访者预计利率仍将持稳于当前水准;此前支持纾困的政党赢得希腊选举,降低欧元区崩解的风险.

日本公债多空动向指标JGBBBI=从一周前调查的正25,降至正4.

希腊承诺持续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派,让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.[ID:nSB1614944]

市场调查预估中值显示,本周结束时10年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC料为0.850%,齐平周五收盘水平.

这次在线调查访问主要机构的98名日债市场人士,有45名回覆,回覆率为45.9%,调查时间为周五下午至周日2300GMT.有22个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.

调查发现,有31.1%的受访者预计收益率本周将下降,前次调查为46.7%.有26.7%的受访者预计收益率本周将攀升,前次调查为22.2%.

约有42.2%受访者预计收益率将横盘整理,前次调查为31.1%.

中长期投资大户的人气指标从上次调查的正20,降至正9;对本周结束时10年期日债收益率JP10YTN=JBTC的预测中值亦为0.850%.

周一早盘时,10年期公债收益率持平为0.850%,9月10年期日债期货2JGBv1跌0.01点至143.54.

一名受访者指称,本周市场最瞩目的焦点为美国联邦储备理事会(FED)的会议.

美联储决策会议将于周二及周三召开,在美国上周经济数据令人失望下,美联储或将延展本月到期的卖短买长(扭转操作,twist operation)计划,抑或推动第三轮资产购买方案.(完)