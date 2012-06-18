版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 11:12 BJT

〔表格〕6月15日止当周外资买超韩国、印度、菲律宾等股票--野村

路透东京6月18日电---以下是6月15日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 471 (4,916) (8,541) 17,504 (14,372)

印度 277 (178) (28) 8,432 230

印尼 (8) (713) (250) 337 1,274

日本 (2,727) (4,100) (3,708) 11,214 21,712

韩国 536 (1,243) (3,130) 6,043 (7,341)

菲律宾 16 (39) 172 817 1,327

台湾 (351) (2,310) (5,436) (271) (9,680)

泰国 1 (433) 132 2,147 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐