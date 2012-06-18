〔表格〕6月15日止当周外资买超韩国、印度、菲律宾等股票--野村

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透东京6月18日电---以下是6月15日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 13周 年内迄今 2011年
日本外亚洲市场 471 (4,916) (8,541) 17,504 (14,372)
印度 277 (178) (28) 8,432 230
印尼 (8) (713) (250) 337 1,274
日本 (2,727) (4,100) (3,708) 11,214 21,712
韩国 536 (1,243) (3,130) 6,043 (7,341)
菲律宾 16 (39) 172 817 1,327
台湾 (351) (2,310) (5,436) (271) (9,680)
泰国 1 (433) 132 2,147 (183)
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。