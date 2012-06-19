〔台湾个股〕台塑呼吁解禁赴大陆设轻油裂解厂,尽速完成ECFA谈判

路透台北6月19日电---台湾塑化业龙头台塑(1301.TW)周二表示,由于台湾仍禁止业者赴中国投资轻油裂解厂,已让业者丧失投资布局先机.

台塑董事长李志村今日在股东会上表示,欧债危机不会很快解除,西班牙和义大利经济体较希腊更大,仍有很大隐忧.而除国际环境不佳外,台湾自身政策包括轻油裂解未能登陆、ECFA(两岸经济协议)未完成后续谈判,令五大泛用树脂及纤维原料无法纳入对大陆输出的降税项目等,都让石化业逐渐丧失竞争力.