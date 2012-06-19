〔台湾个股〕台塑呼吁解禁赴大陆设轻油裂解厂,尽速完成ECFA谈判

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透台北6月19日电---台湾塑化业龙头台塑(1301.TW)周二表示,由于台湾仍禁止业者赴中国投资轻油裂解厂,已让业者丧失投资布局先机.
台塑董事长李志村今日在股东会上表示,欧债危机不会很快解除,西班牙和义大利经济体较希腊更大,仍有很大隐忧.而除国际环境不佳外,台湾自身政策包括轻油裂解未能登陆、ECFA(两岸经济协议)未完成后续谈判,令五大泛用树脂及纤维原料无法纳入对大陆输出的降税项目等,都让石化业逐渐丧失竞争力.
此外,他指国内外环境变化多端,目前严控资本支出并重新检讨各项改善专案.除了已进行中的计划外,其他属产能扩建的案子则放缓.
"今年下半年无法猜得准...我们保守因应下半年."李志村说.
台塑为台塑集团旗下上市公司,其他上市公司尚包括台塑石化(6505.TW)、台化(1326.TW)及南亚(1303.TW).
台塑股价收涨2.06%报79.4台币,台湾加权股价指数.TWII则收跌0.11%.(完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。