〔台湾政经〕行政院对欧债冲击审慎乐观,央行等将提报稳定金融措施

路透台北6月18日电---台湾行政院周一表示,政府对周末希腊大选结果感到审慎乐观;但中央银行及金管会仍将于明天召开的会议中提报稳定金融措施,以维持外汇市场秩序,确保金融市场动态稳定,并支持企业经营所需资金.

行政院午间发出的新闻稿表示,院长陈冲将于明日上午针对欧债危机召开因应对策会议,除了央行及金管会将提出措施外,也会请经建会报告欧债危机最新发展,经济部等相关部会也会就短中长期振兴经济对策提出报告.

希腊承诺持续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派,让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.[ID:nSB1614944]

欧元兑美元洲一跳升至一个月高点,而亚洲股市则是上涨近2%,此前希腊选举结果显示,支持纾困方案的政党获得略过半数的的席次,此一结果对于欧洲领导人维系欧元的努力至为重要.[ID:nST0465060]

台湾股市周一也以正面回应,加权指数.TWII收高1.76%.(完)