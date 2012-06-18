〔台湾气象〕泰利台风料将来袭,行政院提早应变严阵以待

路透台北6月18日电---继上周豪雨灾情后,台湾行政院周一表示,预期新形成的台风泰利(TALIM)将会与西南气流结合再度重创台湾,中央灾害应变中心将提前于今日下午开设.

行政院依据气象局最新气象资料显示,预估在今日夜间至明日清晨发布泰利台风海上台风警报,会与西南气流结合并带来1,200-1,500毫米以上的雨量,将不下于上周的"610水灾",影响时间将会延长至22日,其范围包含台湾全部地区.

上周豪雨灾情令台湾农业已产生不小损失.依据农委会截至上周六的最新统计,损失金额逾5亿台币.

蔬菜水果价格上扬,也影响金融市场走势.元富证券副总经理瞿玉娟警告称,债市需提防气候异常导致通膨议题的袭击.[ID:nST0464318]

台湾去年6月CPI较上年同期成长1.93%,创16个月高点.日前公布的5月CPI,已因梅雨季期间引发豪雨等因素影响,较上年同期成长1.74%,创四个月来新高.[ID:nST0462851][ID:nST0524323](完)

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