〔全球政经〕G20将确认对IMF提供贷款的承诺,尽管改革有所延宕

路透墨西哥6月17日电---全球主要经济体的领导人料将确认其对国际货币基金组织(IMF)提供对抗危机新贷款的承诺,尽管部分新兴国家对于取得IMF更大影响力的进展缓慢感到沮丧.

周一及周二于墨西哥召开的20国集团(G20)峰会料将被欧债危机给蒙上阴影;这场欧债危机恐将让欧洲自身的援助基金不敷使用,凸显出IMF扩大其援助能力的必要性.

然而,所有参与峰会的国家领导人是否会签订各自对IMF贡献资金的确定额度,目前尚不明朗.

中国财政部副部长朱光耀周日表示,关于IMF的4,300亿美元新资源,北京当局将会做出贡献,但他并未提到明确的贡献数字;4,300亿美元新资源是由各国财长于4月时敲定.

"我们有充分信心IMF会实现扩大4,300亿美元资金的目标,而中国肯定会有所投入."朱光耀在墨西哥向记者表示.

日本财务大臣安住淳表示,他预期中国将在G20峰会上提出贡献数字,此举将促使其他发展中国家跟进.

中国、俄罗斯、巴西及印度等大型新兴经济体在4月时并未说明向IMF额外贡献的资金额度,并试图将资金提供与IMF投票权改革挂勾,使其取得在IMF中更大权势.

IMF的新资金中有很大一部分将来自欧洲.IMF已经强调,这并不是专为协助欧洲国家所筹措,但是会用于那些受欧元区动荡影响的国家.

一名G20官员向路透表示,中国预料将贡献约600亿美元,而俄罗斯、印度及巴西则将分别贡献100亿美元.

两名参与G20峰会最终声明措词协商的官员表示,IMF投票权进一步改革的承诺"持续具有争议性",但各国领导人可能就4,300亿美元的数字达成协议,并承诺IMF进一步的治理改革.

墨西哥总统周六暗示,新资源规模可能大于4,300亿美元.

这些资金的目地在于协助IMF果断因应欧元区债务危机.希腊、爱尔兰以及葡萄牙在无法从债市筹资之后,已经向IMF求援.本月向西班牙提供的1,000亿欧元银行业纾困基金则将出自于欧洲本身自的援助基金.

美国不会贡献IMF新资源,称IMF已经有足够的资源.

朱光耀表示,"某些国家在此一议题上的进展不够快,但只要我们有共识,就应该可以依照预定时间来完成投票权配额改革."但他并未明确指出是哪些国家进展不够快.(完)