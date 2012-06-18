《汇市简讯》欧元若升破1.2750美元,将上看55日均线切入位1.2869

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0526GMT * 欧元/美元扳回稍早因欧元/日圆而起的跌势 * 市场静观欧洲对希腊选举的反应 * 目光焦点集中在欧元区债市的表现 * 阻力始自1.2748高位,略高于2012年跌势的38.2%回档位 * 若攻破1.2750,则上看55日均线切入位1.2869 * 纽约收盘价1.2653,为初步支撑位 (完) --编译 龚芳;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交