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债券 | 2012年 6月 18日 星期一 13:43 BJT

《汇市简讯》欧元若升破1.2750美元,将上看55日均线切入位1.2869

0526GMT * 欧元/美元扳回稍早因欧元/日圆而起的跌势 * 市场静观欧洲对希腊选举的反应 * 目光焦点集中在欧元区债市的表现 * 阻力始自1.2748高位,略高于2012年跌势的38.2%回档位 * 若攻破1.2750,则上看55日均线切入位1.2869 * 纽约收盘价1.2653,为初步支撑位 (完) --编译 龚芳;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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