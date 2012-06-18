《汇市简讯》欧元/美元在亚洲早盘续因空头回补而劲扬

0547GMT * 欧元/美元在亚洲早盘升至1.2748,散户亦加入买进行列 * 在1.2750前挂有卖单,宏观基金亦在其列 * 欧元/日圆在101.00前的卖盘,协助压抑汇价 * 欧元/日圆数度上攻未果,日本出口商进场抛售 * 欧元/日圆市场人士仍为净空头,买单挂在100.00之前 * 欧元/美元下档停止单挂在1.2640下方 --编译 龚芳;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=