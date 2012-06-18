《汇市简讯》美元/日圆上档受限,但后市仍看升

日本股市：日经指数因日圆跌势暂缓而收低，金融股续强
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。
0547GMT * 美元/日圆随日圆交叉盘走高,从78.66升至79.30 * 在79.50下方仍有卖单 * 在79.50上方、79.95和80.00有停止单,在80.30上方有大型停止单 * 在79.00附近及往下至78.50有买兴 * 在78.50下方有停止单.(完) --编译 戴素萍;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
路透台北2月16日 - 台湾股市周四小幅收跌，结束连五日涨势。分析师表示，台股先前 频创波段高位后，指数来到压力区，面临获利了结卖压出笼，但未来仍有持续上攻高位的可 能。 台湾加权股价指数 收跌0.29%，至9,771.25点；今日成交初值 为1,06 5.44亿台币，上交易日修正后为1,179.18亿。 分析师表示，9,700-10,000点是指数密集套牢区，指数陷入震荡可以预期，预估台股明 日主要交投区间料在9,700-9,870点。 〞不管是获利了结的卖压，或套牢解套的卖压都会出来。〞凯基投顾分析师张明祥说。 他指出，本波推升台股向上两大原因是：热钱流入，追逐新兴市场股市；以及苹果<AAP L.O>对于今年新款机种的供应链备货潮。目前热钱持续追逐台湾、韩国和日本金融市场，至 于苹果相关供应链厂商也接到订单，不但今年备货期提早一到两个月，且备货量1.1亿支创 史上最高，以因应今年苹果手机上市10年的全新改款。