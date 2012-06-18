《汇市简讯》欧元/日圆挺升,但在101.00前面临沉重压力

0553GMT * 欧元/日圆在亚洲早盘自100.10升至100.85 * 在101.00前有相当规模的卖盘,日本出口商亦在卖家之列 * 数度上攻未果 * 市场关注希腊大选后欧元区的资金流动及人气状况 * 有停止单瞄准101.00上方水准,若攻破则将上看102.00 * 在100.00前有空方买单伺机而出 (完) --编译 龚芳;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=