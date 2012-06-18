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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 14:19 BJT

〔日本股市〕日经指数创下一个月收盘高位,受希腊大选结果鼓舞

路透东京6月18日电---日本股市日经指数周一为一个月来首次站上8,700点,此前希腊支持援助协议的政党在周末大选中胜出,避免了该国无序退出欧元区的可能.

日经指数.N225收升1.8%,至8,721.02点,为5月22日以来最高收位,且升穿25日移动均线切入位8,601.54.

但大盘本季仍下跌13.5%,1-3月大涨了19.3%,为24年来最佳的首季表现.

东证股价指数.TOPX上涨1.7%,至738.81点,亦创下一个月收盘高位.(完)

--编译 戴素萍;审校 丁琦

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