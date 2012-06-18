《汇市简讯》市场关注希腊会否进一步撙节,抑或陷入僵局

0611GMT * 欧元/美元跌0.04%至1.2715,澳元/美元跌0.07%至1.0116,美元/日圆涨0.35%至79.17 * 希腊支持撙节的政党获胜,但市场担忧政策陷入僵局 * 欧元/美元在1.2750前挂有卖单,但空头回补提振汇价 * 澳元/美元在亚洲浮现买单,但在费波纳齐61.8%回档位1.0135处受到抑制 * 市场焦点转至债市,关注二线国家收益率差距会否缩窄 * 在20国集团(G20)会前,关于促进成长及撙节的争议犹存 (完) --编译 龚芳; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=