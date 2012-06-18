〔台湾个股〕中华信评将中钢无担债发行评等由"twAA+"调降为"twAA"

路透台北6月18日电---标准普尔在台湾转投资的中华信用评等周一表示,将中钢(2002.TW)无担债发行评等由"twAA+"调降为"twAA".因日益激烈的竞争、原物料供应商增强的议价能力与疲弱的市场情势.

中华信评在发布的新闻稿同时指出,中钢的财务体质亦已经转弱,因为遭削弱的现金流量产生能力与偏高的资本支出需求,已使该公司的财务杠杆进一步升高.

中华信评将中钢的长期企业信用评等与债务发行信用评等由"twAA+"调降为"twAA",并确认中钢的短期企业信用评等为"twA-1+".

中华信评亦将中钢百分之百持有子公司中龙钢铁的长期企业信用评等由"twAA"调降为"twAA-",并确认中龙钢铁的短期企业信用评等为"twA-1+".

中华信评对中钢与中龙钢铁均授予"负向"的评等展望,此一看法是基于中华信评预期钢铁业的前景仍充满高度不确定性,中钢的营运绩效可能无法得到明显改善.(完)