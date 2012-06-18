〔澳洲股市〕收涨2%至一个月高点,因市场对希腊选举结果感到宽心

路透悉尼6月18日电---澳洲股市周一上扬2%至一个月高点,因希腊支持纾困的政党在国会选举以微弱多数胜出后,市场寄望欧元区不致于崩解. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨79.6点至4,136.9点,日涨幅创今年次高. "希腊选举结果为恢复较高收益资产的买盘开了绿灯."CMC Markets资深交易员Tim Waterer说."这股迸发的热情能维持多久还待观察." 大型矿业股带动市场上扬,必和必拓(BHP.AX)上升2.5%,力拓(RIO.AX)大涨4.6%,受铜价激升的扶助. 四大银行股价全数上涨,涨幅介于1.3%-3.1%.其中以澳洲国民银行(NAB.AX)涨幅最高.(完) --编译 张若琪;审校 隋芬 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]