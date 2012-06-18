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市场报道 | 2012年 6月 18日 星期一 15:39 BJT

《汇市简讯》英镑/美元卖压在1.5730,关注英国央行金委会会议

0715GMT

* 英镑/美元在1.5730(周五高点)有卖压.买单据称在1.5650-60.

* 明日有执行价1.5680选择权到期.1.5677为欧洲盘初低点.

* 星期日泰晤士报报导,英国央行总裁金恩将英国危机方案救助金额提高至3,000亿英镑

* 金融时报报导,英国央行金融政策委员会对成长需求看法分歧.委员会周五开会.

* 明日公布英国通货膨胀数据.美国联邦公开市场委员会(FOMC)明天亦召开两天会议.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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