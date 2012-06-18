《汇市简讯》英镑/美元卖压在1.5730,关注英国央行金委会会议

澳新汇市：澳元兑日圆、瑞郎和欧元触及数年高位，高收益资产获青睐
“澳元持稳，关注就业市场的情况，”CommSec首席经济学家Craig James称。“就业人数再度增长，失业率微降，工作时间增长。总之，不错的结果，但并非很好。”
0715GMT
* 英镑/美元在1.5730(周五高点)有卖压.买单据称在1.5650-60.
* 明日有执行价1.5680选择权到期.1.5677为欧洲盘初低点.
* 星期日泰晤士报报导,英国央行总裁金恩将英国危机方案救助金额提高至3,000亿英镑
* 金融时报报导,英国央行金融政策委员会对成长需求看法分歧.委员会周五开会.
* 明日公布英国通货膨胀数据.美国联邦公开市场委员会(FOMC)明天亦召开两天会议.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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“澳元持稳，关注就业市场的情况，”CommSec首席经济学家Craig James称。“就业人数再度增长，失业率微降，工作时间增长。总之，不错的结果，但并非很好。”
路透香港2月16日 - 香港连续第23年获传统基金会（The Heritage Foundation）评为全球最自由的经济体，得分较上一份报告为高，与排名第二的新加坡相比的领先幅度进一步拉阔。
路透台北2月16日 - 台币兑美元周四早盘先升后贬。交易员表示，受美元走弱影响，早盘台币一度升破30.700大关，惟随即在外资反手买入美元，加上进口商和散户大举抢进美元及日圆带动，台币由升转贬。