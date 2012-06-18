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市场报道 | 2012年 6月 18日 星期一 15:46 BJT

《汇市简讯》英镑/美元回吐海外市场涨幅,升破1.5787疑为假性突破

0730GMT

* 由海外市场高点1.5802急剧拉回,1.5600高档承压

* 小时图技术指标在中性水准方向不一,企图再度反弹

* 在海外市场升破50%费波纳奇回档位1.5787,看来是一次假性突破

* 日趋势指标严重偏向超买

* 暂时坚守逢高卖出策略.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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