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货币新闻 | 2012年 6月 18日 星期一 16:42 BJT

〔台湾央行〕共发行2,959.5亿台币存单,发行余额减少514.4亿

路透台北6月18日电---台湾央行周一公布,今日共发行2,959.5亿台币存单,相较存单到期金额3,473.9亿,存单发行余额减少514.4亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,764.5

91天期 0.93 163.0

182天期 1.05 32.0

央行上周五共发行3,567.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆5,708.7亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为63亿台币;至周日累计超额准备为124亿台币,加计前期1%的超额准备为1,324亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

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