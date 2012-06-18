〔台湾央行〕共发行2,959.5亿台币存单,发行余额减少514.4亿

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透台北6月18日电---台湾央行周一公布,今日共发行2,959.5亿台币存单,相较存单到期金额3,473.9亿,存单发行余额减少514.4亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,764.5
91天期 0.93 163.0
182天期 1.05 32.0
央行上周五共发行3,567.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆5,708.7亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为63亿台币;至周日累计超额准备为124亿台币,加计前期1%的超额准备为1,324亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
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