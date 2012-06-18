〔台湾汇市〕希腊大选激励台币/美元收逾半个月高位,惟后市观望

路透台北6月18日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值4.5分,至逾半个月来高位.因希腊支持纾困的政党赢得选举,暂时缓和市场对欧债危机担忧,带动非美货币接连走升,台股亦呈上扬走势.

不过,汇银人士表示,尽管外资和出口商抛汇力道偏强,欧债危机仍充斥诸多不确定性,汇价逢低又有美元买盘进场,场上买卖力道交错,台币多数时间随欧元走势而上下起伏;市场并将焦点转向西班牙之上,目前西班牙公债殖利率已飙破7%的纪录高位.

"庆祝行情不到一天,西班牙问题很快又被搬上台面,还是要看后续相关消息"一位资深外汇交易员表示.

本周陆续有G20峰会、美国联邦公开市场委员会(FOMC)和台湾央行理监事会议等登场.

交易商指出,由于美国近期经济数据表现不佳,市场对美联储推出刺激举措预期提高,预估将能短暂打压国际美元多头气焰.另外,市场多预期台湾央行将维持利率不变,惟进出口数据表现疲弱,央行未来可能透过弱势台币来刺激出口.

他们表示,目前市场仍欠缺明确方向,预估台币明日先于29.8-30.0间整理,观望国际情势发展,并持续追踪欧元与其他亚币走势.

台币兑美元前一次收盘高位出现在5月31日,报29.860元.

台湾股市.TWII周一收盘大涨1.76%,至7,281.50点;外资及陆资在台股扩大买超至64.62亿台币,已连续两日买超,上交易日买超9.31亿.[ID:nST0465318]

另外,新兴亚洲货币周一上扬,韩元KRW=及马币(林吉特)MYR=领涨,希腊大选由支持纾困的政党胜出,缓解了希腊可能退出欧元区的疑虑,推升风险资产.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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元太外汇经纪公司 29.849 29.895 29.830-29.880 29.840 2.79 2.65

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美元/台币六个月期 -0.220/-0.200 -0.205/-0.175

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