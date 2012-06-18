〔台湾债市〕101/5R殖利率收高,希腊选举结果致避险需求递减

路透台北6月18日电---台湾10年增额券101/5R发行前交易(when-issued)殖利率周一收高,主要因希腊大选由撙节派获胜,欧元区破碎疑虑暂缓,避险需求递减.惟欧债忧虑未解,殖利率反弹力道不强.

市场人士指出,本周重大事件仍有美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议及随后周四的台湾央行理监事会议,料本周台债殖利率狭幅反弹盘整,不过市场也预期,欧元区后续如希腊及西班牙债务危机不会这么快结束,殖利率反弹力道有限.

"(债市)长多不变,短线6月底前偏向技术性修正."一主力券商交易员说.

她表示,全球股市受惠于希腊撙节派胜选而上演庆祝行情,短线台债殖利率有机会测试月线支撑.目前5年期101/1及10年期101/5R殖利率的月线分别在0.94%、1.20%.

惟外银交易员指出,台债殖利率反弹力道如果够强,今天10年期101/5R殖利率就会回测1.20%之上.但市场预期欧债危机并不会这么快解决,因此殖利率反弹即见买盘介入,令反弹力道不强.

"除非101/5R殖利率向上突破1.20%才是短线转空讯号,"他说.

希腊承诺持续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位后,固定收益资产的避险魅力受到冲击.此次大选结果降低该国退出欧元区的机率.[ID:nSB1614944]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.60 0.9360 0.9360-0.9430 15.0

10 101/5R A01105R=TWO +0.50 1.1935 1.1900-1.1977 212.5

一位票券交易员指出,先前西班牙银行业纾困案令隔日的全球股市齐升,债市殖利率走高,但也仅只于一日行情.此外,主流券101/5R期公债的成交量并未见增长,也显示市场对殖利率反弹行情并不具很大信心.

周一101/5R期公债成交量212.5亿台币,较上周五227亿台币还少了6%.

交易员认为,本周四央行理监事会议仍是观察指标,虽市场普遍预料此次央行将维持利率不变,但央行也可能利用每日的公开市场来调控资金松紧,央行的动态将左右短率,并进一步影响殖利率走向.

央行将在6月21日召开第二季的全体理监事会议.目前市场分析师多认为,央行料将维持利率不变.[ID:nST0521615]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1880

5 101/1 A01101=TWO 0.9360

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)