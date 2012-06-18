〔台湾债市〕101/5R期10年公债中,证券业卖超5.5亿台币

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透台北6月18日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5RA01105R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 27.00 20.50 +6.50
票券业 0.00 1.00 -1.00
证券业 15.00 20.50 -5.50 (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/林高丽
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
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