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亚洲 | 2012年 6月 19日 星期二 06:37 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连涨七日,小型船舶支撑人气

路透6月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第七个交易日上涨,较小型船舶运费上升抵销了大型海岬型船舶市场的沉寂.

波罗的海乾散货运价指数涨14点至938点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨16点或1.5%至1,081点,日均获利增加至8,592美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型和超灵便型船日均获利分别上升至9,549和11,097美元.

灵便型和超灵便型船日均获利分别上升至9,755和11,339美元.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌10点,报1,138点,因铁矿石需求减少,反映出市场担心需求放慢可能会抑制最大铁矿石消费国中国的钢铁生产.

海岬型船舶日均获利下降至3,377美元,为2008年5月以来低位.海岬型船舶通常运载量为15万吨,主要货物是铁矿石和煤炭.

由于船只供应日益增加,超过大宗商品运输需求,已令乾散货运费率受到压力.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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