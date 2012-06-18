〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连涨七日,小型船舶支撑人气

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透6月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第七个交易日上涨,较小型船舶运费上升抵销了大型海岬型船舶市场的沉寂.
波罗的海乾散货运价指数涨14点至938点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨16点或1.5%至1,081点,日均获利增加至8,592美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型和超灵便型船日均获利分别上升至9,549和11,097美元.
灵便型和超灵便型船日均获利分别上升至9,755和11,339美元.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌10点,报1,138点,因铁矿石需求减少,反映出市场担心需求放慢可能会抑制最大铁矿石消费国中国的钢铁生产.
海岬型船舶日均获利下降至3,377美元,为2008年5月以来低位.海岬型船舶通常运载量为15万吨,主要货物是铁矿石和煤炭.
由于船只供应日益增加,超过大宗商品运输需求,已令乾散货运费率受到压力.(完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透台北2月16日 - 台湾股市周四小幅收跌，结束连五日涨势。分析师表示，台股先前 频创波段高位后，指数来到压力区，面临获利了结卖压出笼，但未来仍有持续上攻高位的可 能。 台湾加权股价指数 收跌0.29%，至9,771.25点；今日成交初值 为1,06 5.44亿台币，上交易日修正后为1,179.18亿。 分析师表示，9,700-10,000点是指数密集套牢区，指数陷入震荡可以预期，预估台股明 日主要交投区间料在9,700-9,870点。 〞不管是获利了结的卖压，或套牢解套的卖压都会出来。〞凯基投顾分析师张明祥说。 他指出，本波推升台股向上两大原因是：热钱流入，追逐新兴市场股市；以及苹果<AAP L.O>对于今年新款机种的供应链备货潮。目前热钱持续追逐台湾、韩国和日本金融市场，至 于苹果相关供应链厂商也接到订单，不但今年备货期提早一到两个月，且备货量1.1亿支创 史上最高，以因应今年苹果手机上市10年的全新改款。
路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。