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市场报道 | 2012年 6月 19日 星期二 07:31 BJT

****欧洲经济指标预测--6月19日-6月26日****

路透6月19日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------6月18日当周---------------------------------

6月19日(二)

0645 法国企业景气判断指数 6月 92 93

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.6%

(较上年同期) +3.0% +3.0%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.7%

(较上年同期) +3.3% +3.5%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.2% +0.7%

(较上年同期) +3.4% +3.5%

0900 德国ZEW景气判断指数 6月 4.0 10.8

现况指数 39.8 44.1

6月20日(三)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.3% +2.4%

0800 意大利工业订单(较前月) 4月 -- +3.5%

(较上年同期) -- -14.3%

工业销售(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- -3.1%

0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 减少0.3 减少1.37

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 6月 0-9-0 0-9-0

0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 4月 8.2% 8.2%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 负4.0

6月21日(四)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差13.34

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 44.5 44.7

服务业PMI 45.0 45.1

综合PMI -- 44.6

0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -2.0%

0728 德国制造业PMI 6月初值 45.2 45.2

服务业PMI 51.5 51.8

综合PMI -- 49.6

0758 欧元区制造业PMI 6月初值 44.9 45.1

服务业PMI 46.4 46.7

综合PMI 45.5 46.0

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 4月 -- 盈余75

(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余91

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 4月 -- 流出538

0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差9

0830 英国零售销售(较前月) 5月 +1.2% -2.3%

(较上年同期) +2.0% -1.1%

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值　　　 6月 负20 负17

1400 欧元区消费者信心指数 6月 负20 负19.30

6月22日(五)

0800 意大利消费者信心指数 6月 86.0 86.5

0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 105.9 106.9

现况指数 112.3 113.3

预期指数 99.8 100.9

---------------------------------6月25日当周--------------------------------

6月25日-29日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 -- +0.3%

(较上年同期) -- -0.7%

0600 德国进口物价(较前月) 5月 -- -0.5%

(较上年同期) -- +2.3%

0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 -- +0.6%

(较上年同期) -- -3.8%

6月26日(二)

0600 德国GfK消费者信心指数 7月 -- 5.7

0645 法国消费者信心 6月 -- 90

0800 意大利零售销售(较前月) 4月 -- -0.2%

(较上年同期) -- +1.7%

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 5月 -- 盈余232.4

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- 净盈余188.1

0900 意大利薪资(较前月) 5月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +1.4% (完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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