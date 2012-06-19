〔全球汇市〕外汇期权市场对欧元的看法变得较不悲观

****澳新经济指标预测--3月1日-3月8日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
记者 Julie Haviv 编译 戴素萍
路透6月18日电---希腊支持纾困案的政党周末胜选,未能替欧元带来太多的乐观看法,但期权市场对欧元却变得较不悲观.
衡量汇市人气的风险逆转指标显示,期权投资者削减欧元兑美元贬值的押注.而现货市场欧元空仓过高,且全球央行有可能出手干预,料将抑制欧元的跌势.
欧元兑美元EUR=的反弹最终仍是昙花一现,因对希腊胜选的欢欣鼓舞情绪,不敌对欧元区债务危机挥之不去的悲观看法.
西班牙公债收益率(殖利率)周一升逾7%,为欧元上路以
来的高位,该水准被认为是难以为继的,且希腊、爱尔兰和葡萄牙在高于该水准后,均被迫向国际求援.
一个月期欧元/美元风险逆转指标EUR1MRR=GFI显示偏向欧元卖权,根据路透数据,周一时报1.55%,低于5月21日触及的2012年高位2.58%.
三个月期欧元/美元风险逆转指标EUR3MRR=GFI同样显示卖权需求减少,其报2.85%,低于5月21日的高位3.58%.
5月的高位系在希腊第一次大选无决定性结果后数周发生的.
风险逆转指标暗示卖权期权的波动率超过买权期权,但过去一个月的下滑情况则暗示押注欧元下跌的人减少.
"欧元卖权的需求在传出全球主要央行干预的说法后便降下来,"BMO Capital Markets全球汇市和公共政策策略师Andrew Busch表示.
"由于我们知道央行将出手抑制股市跌势,这进而能够稳住欧元,"他表示."波动率的下滑已令卖权需求减少."
周一时一个月期欧元/美元期权EUR1MO=的隐含波动率低见11.26%,低于6月初的12.50%.
"我认为许多市场人士作多风险逆转指标,认为欧元/美元将会急跌,"RBC Capital Markets首席技术分析师George Davis表示.
"但鉴于欧元/美元自6月初以来实际走势为上涨,许多人如今退出这些部位,因此让风险指标有下行的压力,"他表示."这或许也是因为现汇市场累积空仓之故,但这或许只是个次要因素."
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,欧元空头仓位降至195,187口,之前一周为214,418口.[ID:nSB1614330]
OANDA首席汇市策略师Dean Popplewell表示.本周的20国集团(G20)峰会、美国联邦储备理事会(美联储,FED)及欧洲财长会议,应该可以抑制欧元跌势.
他表示,"许多人认为本周将是全球政策的分水岭,投机客并不想要增加空仓."(完)
--译文审校 王冠中
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -0.5% GDP(较上年同期) +1.9% +1.8% 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.1
路透2月28日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
路透2月28日 - 美国股市周二下滑，道琼工业指数结束12日连创收盘新高的态势，投资者等待美国总统特朗普的国会演说。另外，Target公布令人失望的盈利预估，拖累零售股下挫。