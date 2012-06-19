〔全球汇市〕外汇期权市场对欧元的看法变得较不悲观

记者 Julie Haviv 编译 戴素萍

路透6月18日电---希腊支持纾困案的政党周末胜选,未能替欧元带来太多的乐观看法,但期权市场对欧元却变得较不悲观.

衡量汇市人气的风险逆转指标显示,期权投资者削减欧元兑美元贬值的押注.而现货市场欧元空仓过高,且全球央行有可能出手干预,料将抑制欧元的跌势.

欧元兑美元EUR=的反弹最终仍是昙花一现,因对希腊胜选的欢欣鼓舞情绪,不敌对欧元区债务危机挥之不去的悲观看法.

西班牙公债收益率(殖利率)周一升逾7%,为欧元上路以

来的高位,该水准被认为是难以为继的,且希腊、爱尔兰和葡萄牙在高于该水准后,均被迫向国际求援.

一个月期欧元/美元风险逆转指标EUR1MRR=GFI显示偏向欧元卖权,根据路透数据,周一时报1.55%,低于5月21日触及的2012年高位2.58%.

三个月期欧元/美元风险逆转指标EUR3MRR=GFI同样显示卖权需求减少,其报2.85%,低于5月21日的高位3.58%.

5月的高位系在希腊第一次大选无决定性结果后数周发生的.

风险逆转指标暗示卖权期权的波动率超过买权期权,但过去一个月的下滑情况则暗示押注欧元下跌的人减少.

"欧元卖权的需求在传出全球主要央行干预的说法后便降下来,"BMO Capital Markets全球汇市和公共政策策略师Andrew Busch表示.

"由于我们知道央行将出手抑制股市跌势,这进而能够稳住欧元,"他表示."波动率的下滑已令卖权需求减少."

周一时一个月期欧元/美元期权EUR1MO=的隐含波动率低见11.26%,低于6月初的12.50%.

"我认为许多市场人士作多风险逆转指标,认为欧元/美元将会急跌,"RBC Capital Markets首席技术分析师George Davis表示.

"但鉴于欧元/美元自6月初以来实际走势为上涨,许多人如今退出这些部位,因此让风险指标有下行的压力,"他表示."这或许也是因为现汇市场累积空仓之故,但这或许只是个次要因素."

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,欧元空头仓位降至195,187口,之前一周为214,418口.[ID:nSB1614330]

OANDA首席汇市策略师Dean Popplewell表示.本周的20国集团(G20)峰会、美国联邦储备理事会(美联储,FED)及欧洲财长会议,应该可以抑制欧元跌势.

他表示,"许多人认为本周将是全球政策的分水岭,投机客并不想要增加空仓."(完)