更正:〔美国个股〕微软发布自家平板电脑Surface,盼与Windows 8同上市(更新版)

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
(更正:因译文有误,内文第四段改为"将与Windows 8同时上市",非"将与Windows 8晶片同时上市")
(新增细节)
* 微软推出自家平板电脑"Surface"
* 分英特尔核心和ARM核心两种版本
* 尚无定价和发售日期等细节
记者 Lisa Richwine 编译 王冠中
路透洛杉矶6月18日电---全球最大的软体公司--微软(MSFT.O)周一发布名为Surface的平板电脑,盼与苹果(AAPL.O)大受欢迎的iPad竞争.
微软即将在秋季推出触控优化的Windows 8作业系统,希望透过自家的硬体产品来带动需求,在市场打响名气.
Surface平板电脑将包含两个版本,其一采用传统的英特尔(INTC.O)晶片,另一版本则采用ARM HoldingsARM.L的晶片.两个版本都有具键盘功能的折叠盖子.
微软首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)在洛杉矶的发布会上展示了原型机,而根据微软的声明,实际平板产品将与Windows 8同时上市.
发布会上并未提及定价,只说可与当前的ARM平板和采用英特尔晶片的超轻薄笔电相比拟.
微软股价在盘后交易中小幅上扬.常规时段收低0.6%至29.84美元.
推出自家的平板电脑,使得微软和三星电子(005930.KS)及惠普(HPQ.N)等亲密硬体商伙伴直接竞争.
未来两年平板电脑销售料增长两倍,在2013年销售量料超过1.80亿台,轻易超过传统个人电脑的成长速度.苹果在iPad推出两年来共售出6,700万台.(完)
--译文审校 程琳
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