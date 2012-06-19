《交易视点》离岸人民币债收益率仍有下行空间,大唐债具配置价值--中信

路透北京6月19日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)最新海外债券市场周报认为，受中国央行降息、以及香港金管局提高CNH市场流动性等举措影响，离岸人民币债收益率整体下行，高收益债降幅尤为明显，但仍高于国内类似信用债收益率，未来预计仍有下降空间。
而大唐点心债具有配置价值。中国正步入降息周期，如果欧元区局势趋于明朗化，海外投资者风险偏好将趋于上升，有助于推动大唐离岸人民币债收益率的下行。
**离岸人民币市场利好政策密集出台**
上周离岸人民币市场利好政策密集出台。（1）6月14日，香港金管局宣布将运用人民银行与金管局之间的货币互换协议，以向香港人民币业务的认可机构（参加行）提供人民币流动资金安排；
（2）香港金管局上周决定以人民币流动资产比率取代风险限额，并要求人民币业务参与行保持人民币流动资产比率不低于25%，此举将大大拓展合格人民币资产范围；
（3）财政部宣布将在香港发行总值230亿元人民币的国债，其中20亿将直接向其他央行和货币管理局发售。
**离岸人民币债市新券发行冷热不均**
离岸人民币债市新券发行冷热不均。国家发展改革委在今年1月和4月分别批准国家开发银行等10家金融机构和华能国际电力等4家企业赴香港发行人民币债券。
截至目前，已经有国开行、进出口银行、农业发展银行、交通银行、东亚银行（中国）等5家金融机构发行人民币债券，总募资金额135亿元，该数字已超过国家发展改革委所批准额度的一半。相比之下，境内非金融企业点心债发行较为缓慢。
截至目前，仅有大唐集团上周使用了其中的10亿元额度，仅占获批额度的5.4%。
**高收益点心债收益率降幅最大**
二级市场离岸人民币债收益率整体下行，高收益债降幅最大。
受国内人民银行降息、欧元区救助西班牙银行业、以及香港金管局提高CNH市场流动性等因素的影响，离岸人民币债收益率整体下行，推动中信离岸人民币债券指数较6月初上升48bp至99.73。
高收益债普遍出现较大程度的降幅，但和国内类似信用债相比，收益率明显偏高，未来仍有下降空间。
**大唐点心债具有配置价值**
大唐点心债具有配置价值。我们认为大唐点心债具有较好的配置价值，理由有以下几个方面：
（1）相对于美国和国内同等级债券而言，本期债券的收益率优势明显；
（2）大唐集团是具有垄断性质的大型央企，信用资质优良，违约风险极小；
（3）我国步入降息周期，利好资产负债率较高的火电企业；
（4）如果欧元区局势趋于明朗化，海外投资者风险偏好将趋于上升，有助于推动大唐离岸人民币债收益率的下行。(完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]
--整理 钟华; 审校 张喜良