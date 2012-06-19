〔基金观点〕AC Spectrum因市场逆转而降低原油空仓

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透伦敦6月18日电---Aquila资本公司旗下AC Spectrum基金整体降低能源期货空仓,因希腊周日选后市场持稳,导致其所使用的追随趋势模型出现改变.
这家德国另类投资公司由电脑所驱动的基金总管理资产(AUM)规模达1.8亿欧元(2.27亿美元),有3%比重投资于能源产业空仓,低于周五的14%.
公司驻苏黎世基金经理Jan Auspurg表示,该基金在原油、燃油及天然气上的空仓大减,且作多RBOB汽油,因为市场已转而对上周庞大的空仓不利.
"在我们亏钱时,就迅速减仓,因为系统所认可的趋势已然到了尽头,"Auspurg指出.
理柏数据显示,该基金LP68101830在5月31日止12个月内上涨5.4%,较Lipper Global Unclassified类似基金高出3.15个百分点.
该基金亦将约当AUM 12%的金属空仓,转持约当AUM 16%的净多仓.
白银、白金及铜空仓5月时因价格下滑而取得佳绩,但该基金如今则因模型讯号显示价格上涨,而作多铜及白金.
黄金的问题较大.该基金在5月多数时间内作多黄金,但因投资人转进政府债券及现金,导致金价受创.
"长期以来,黄金首度未因避险风潮而受惠,"Auspurg指出.
该基金自6月初以来持有AUM约当2%的黄金空仓,目前则改为持有4%的黄金多仓.
在玉米、小麦、活牛、瘦肉猪及大豆等农产品方面,该基金整体持有多仓,但除了大豆SN2以外,个别的仓位则相当低.(完)
--编译 龚芳; 审校 高琦
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)