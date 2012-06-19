〔基金观点〕AC Spectrum因市场逆转而降低原油空仓

路透伦敦6月18日电---Aquila资本公司旗下AC Spectrum基金整体降低能源期货空仓,因希腊周日选后市场持稳,导致其所使用的追随趋势模型出现改变.

这家德国另类投资公司由电脑所驱动的基金总管理资产(AUM)规模达1.8亿欧元(2.27亿美元),有3%比重投资于能源产业空仓,低于周五的14%.

公司驻苏黎世基金经理Jan Auspurg表示,该基金在原油、燃油及天然气上的空仓大减,且作多RBOB汽油,因为市场已转而对上周庞大的空仓不利.

"在我们亏钱时,就迅速减仓,因为系统所认可的趋势已然到了尽头,"Auspurg指出.

理柏数据显示,该基金LP68101830在5月31日止12个月内上涨5.4%,较Lipper Global Unclassified类似基金高出3.15个百分点.

该基金亦将约当AUM 12%的金属空仓,转持约当AUM 16%的净多仓.

白银、白金及铜空仓5月时因价格下滑而取得佳绩,但该基金如今则因模型讯号显示价格上涨,而作多铜及白金.

黄金的问题较大.该基金在5月多数时间内作多黄金,但因投资人转进政府债券及现金,导致金价受创.

"长期以来,黄金首度未因避险风潮而受惠,"Auspurg指出.

该基金自6月初以来持有AUM约当2%的黄金空仓,目前则改为持有4%的黄金多仓.

在玉米、小麦、活牛、瘦肉猪及大豆等农产品方面,该基金整体持有多仓,但除了大豆SN2以外,个别的仓位则相当低.(完)