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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 07:39 BJT

****主要国家经济指标预测--6月20日****

路透6月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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6月19日(二)

2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 逆差5,611 逆差5,203

出口(较上年同期) +9.3% +7.9%

进口(较上年同期) +2.9% +8.0%

6月20日(三)

0130 澳洲住房开工(较前季) 第一季 -- -6.9%

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.3% +2.4%

0800 意大利工业订单(较前月) 4月 -- +3.5%

(较上年同期) -- -14.3%

工业销售(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- -3.1%

0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 减少0.3 减少1.37

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 6月 0-9-0 0-9-0

0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 4月 8.2% 8.2%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 负4.0

1100 美国抵押贷款市场指数 6月15日当周 -- 949.4

再融资指数 -- 5,334.3

1630 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- 0-0.25%

2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.3%

(较上年同期) +1.3% +1.8%

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 6月 -- 正2

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -1,577

外资投资日本股市(亿日圆) -- -1,580

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0645 法国企业景气判断指数 6月 92 92

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.8% +3.0%

零售物价指数(RPI)(较前月) 持平 +0.2%

(较上年同期) +3.1% +3.3%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) 持平 +0.2%

(较上年同期) +3.1% +3.4%

0900 德国ZEW景气判断指数 6月 负16.9 正4.0

现况指数 正33.2 正39.8

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月16日当周 持平 --

1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 70.8 72.0

建筑许可年率(万户) 78.0 72.8

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 +1.5% +0.2%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月16日当周 +2.4% --

2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 赤字13.1 赤字11.10

截至第一季的年度 赤字97.4 赤字94.4(完)

--整理 张明钧/王洋;审校 郑茵

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