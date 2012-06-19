〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元上涨,因西班牙公债收益率走高

路透苏黎世6月19日电---瑞郎兑美元周二上涨,探向上日创下的近一个月高点,因在西班牙举债成本升高后,投资人对风险有所顾忌. 欧元周一上涨,此前希腊大选结果确认其对于国际纾困协议的承诺.但之后西班牙公债收益率(殖利率)开始上升,损及马德里当局自行筹资的能力;而在不到两周之前,西班牙才刚寻求国际协助以舒缓其银行业问题.