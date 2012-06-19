〔台湾央行〕共发行661亿台币存单,发行余额增加614.5亿

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透台北6月19日电---台湾央行周二公布,今日共发行661亿台币存单,相较存单到期金额46.5亿,存单发行余额增加614.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 609.0
91天期 0.93 39.0
182天期 1.05 13.0
央行上日共发行2,959.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,323.2亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为461亿台币;累计超额准备为593亿台币,加计前期1%的超额准备为1,793亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)