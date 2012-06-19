〔台湾气象〕中央气象局预计晚间发布轻度台风"泰利"陆上警报

路透台北6月19日电---轻度台风"泰利"(TALIM)正逐步逼近台湾,中央气象局周二预估,最快将在本地时间20:30发布陆上台风警报.

根据气象局今日17时30分发布的最新海上警报,目前泰利台风的中心位置在澎湖西南方约560公里海面上,以每小时19转24公里速度,向东北进行.近中心最大风速为每小时83公里,相当于9级风.

气象局并发布豪雨特报,预计今晚至明日台中以南至屏东有大豪雨,山区有超大豪雨,苗栗以北及台东地区有豪雨或大豪雨发生的机率.

由于上周豪雨灾情已令台湾产生不小损失.政府对泰利的来袭严阵以待,并于昨日下午提早开设中央灾害应变中心.

总统马英九在视察防汛设施时提醒,"这次千万不要掉以轻心,专家已经提出警告了."

气象局昨日已预期,泰利台风会与西南气流结合并带来1,200-1,500毫米以上的雨量,将不下于上周的"610水灾",影响时间将会延长至22日,其范围包含台湾全部地区.

豪雨灾情令蔬菜水果价格明显上扬,也影响金融市场走势.元富证券副总经理瞿玉娟警告称,债市需提防气候异常导致通膨议题的袭击.[ID:nST0464318]

台湾去年6月CPI较上年同期成长1.93%,创16个月高点.日前公布的5月CPI,已因梅雨季期间引发豪雨等因素影响,较上年同期成长1.74%,创四个月来新高.[ID:nST0462851][ID:nST0524323](完)

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