〔台湾债市〕101/5R殖利率收低,惟央行理监事会前交投低迷

路透台北6月19日电---台湾10年增额券101/5R发行前交易(when-issued)殖利率周二收低,主要因台股对希腊撙节派胜选仅上演一日行情.惟在央行理监事会议前夕,加以泰利台风恐侵台,市场观望气氛浓厚,台债交投明显低迷.

市场人士表示,本周台湾内外不确定因素仍多,包括美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议、欧洲财长会议及台湾央行理监事会议等重要财经议程,加上泰利台风来捣乱,一则担心台风造成物价波动,二则忧心明、后天金融市场休市,今天主流券101/5R成交量萎缩至昨日的一半.

"(台债殖利率)不追低、不打高."一主力券商主管说.

她表示,目前台债处于资金很多、筹码很稳、利率很低的情况,所以倾向区间操作.

她并指出,全球景气不佳,市场普遍倾向不偏空操作,但以目前台债的利率水准,追低意愿并不高.

银行交易员也指出,最近台债还是跟美债连动,且央行理监事会前夕,市场关注央行总裁会后谈话是否提及对台湾景气的看法,如果有不乐观预期的蛛丝马迹,那市场降息的预期便会升温.

美国公债价格周一多数走低,长期公债在震荡且淡静交投中上扬,因投资者摆脱希腊大选结果影响,静待美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周将举行的政策会议,以寻找是否会再推新一轮刺激举措的迹象.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -1.05 0.9255 0.9255-0.9305 14.0

10 101/5R A01105R=TWO -0.65 1.1870 1.1866-1.1922 106.0

一位票券交易员指出,国际盘对希腊大选结果的反应只有一日行情,而市场普遍预期本周台湾央行理监事会议维持利率不变,除非这次利率政策出乎意料才会有行情,否则台债殖利率仍会维持区间整理格局.

他认为,欧债危机蔓延,央行对景气的看法将成为重要风向球,加上101/5R将于22日标售,以致市场倾向观望,本周台债成交量都将维持交投低迷的情况.

央行将在6月21日召开第二季的全体理监事会议.目前市场分析师多认为,央行料将维持利率不变.[ID:nST0521615]

另外,交易员们也忧心泰利台风的动向,上述票券交易员称,这次台风是否造成灾情,致休市一天,而国际盘在休假当日的行情也仍有变数,因此市场操作更加小心,导致台债成交量低迷.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1875

5 101/1 A01101=TWO 0.9255

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)