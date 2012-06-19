〔台湾央行〕第二季理监事会将如期于周四午后举行--央行官员

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透台北6月19日电--尽管泰利台风逼近恐造成风雨,但一位台湾央行的消息人士周二表示,第二季全体理监事会议应该会如期于周四下午三点召开.
一位央行不愿具名的官员表示,目前评估泰利台风影响台湾最严重的时刻将会在明日,"我们已经做好万全准备,即使(周四)停止上班,也会召开理监事会."
多数金融机构分析师认为,由于欧债危机加深令景气低迷,但台湾内部因油电价双涨,又有通膨走高疑虑,因此台湾央行的利率决策恐怕没有调整空间,多数分析师认为央行本次的利率决策将维持重贴现率在1.875%不变.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。