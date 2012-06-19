〔台湾央行〕第二季理监事会将如期于周四午后举行--央行官员

一位央行不愿具名的官员表示,目前评估泰利台风影响台湾最严重的时刻将会在明日,"我们已经做好万全准备,即使(周四)停止上班,也会召开理监事会."

多数金融机构分析师认为,由于欧债危机加深令景气低迷,但台湾内部因油电价双涨,又有通膨走高疑虑,因此台湾央行的利率决策恐怕没有调整空间,多数分析师认为央行本次的利率决策将维持重贴现率在1.875%不变.(完)