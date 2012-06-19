路透伦敦6月19日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:周一在亚洲盘短暂窜升至1.2770,旋即回贬至上周高位1.2620/30下方,或重启拉回至1.2600以下走势.若跌破1.2290低位延伸而来的趋势线支撑1.2545,则很可能进一步跌向下道支撑1.2430/40.

尽管市场焦点仍偏向下档,若掼破1.2430,则有可能再探今年低位1.2290,但我们不能排除在上述位于1.2545的趋势线上方引发一些空头回补的可能性.主要目标仍为2010年希腊首度接受纾困后的低点1.1880,但可能会先出现一些轧空的交投.

英镑/美元:昨日在200日均线阻力1.5755受挫后,英镑大举回贬,但仍站在上周突破区域1.5620上方.若跌破1.5620,则可能贬向1.5470/80区域.惟有升破200日均线位置1.5755,并攻破1.5780,方能上看1.5910,其为同波走势的61.8%回档位.

目前支撑在1.5610/20区域.关键支撑仍在1.5230-1.5260间,以及过去九个月的低点,若失守则将下看1.4950.

纽约 当日 今年来 2011年

0802GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2592 1.2575 +0.14 -2.73 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.91 79.10 -0.24 +2.56 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 99.37 99.48 -0.11 -0.20 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9535 0.9547 -0.13 +1.70 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5670 1.5668 +0.01 +0.87 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0230 1.0237 -0.07 +0.36 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0128 1.0120 +0.08 -0.95 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7921 0.7918 +0.04 +1.76 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.950 80.050 -0.12 +1.67 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.520 62.630 -0.18 +4.50 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.68 123.93 -0.20 +3.47 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2781 1.2768 +0.10 -2.63 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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